السبت, 17-نوفمبر-2018 الساعة: 03:44 ص - آخر تحديث: 12:42 ص (42: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
قبل‮ ‬أن‮ ‬تبرز‮ ‬قوى‮ ‬جديدة‮ ‬من‮ ‬رحم‮ ‬معاناة‮ ‬الشعب
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 12 مدنياً خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
الجمعة, 16-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 12 مدنياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد أربعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت باصاً في خط المراوعة، فيما أصيب طفل بجروح خطيرة إثر سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الصقور في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى إصابة خمسة أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي للمرتزقة على مساكن المواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.

واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة جنوب مدينة الحديدة وباتجاه شارع الخمسين وفندق الاتحاد، وأطلقوا خمس قذائف مدفعية على المطار وقذيفتين بالقرب من الجامعة كما استهدفوا كلية الهندسة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات خلف مبنى النادي السياحي في مديرية المراوعة وعدد من الغارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وغارة على مزرعة في المديرية نفسها.

وفي محافظة الحديدة أيضاً شن الطيران المعادي سلسلة غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وأربع غارات بالقرب من مصنع كمران شرق كيلو 14 وغارة على الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد.

وذكر المصدر أن ممتلكات المواطنين في مديرية رازح تضررت جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف كذلك قرى آهلة بالسكان في مديريتي حيدان والظاهر بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن تسع غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح الحدودية.

وأفاد المصدر أن الطيران استهدف بثلاث غارات مديرية حرض في محافظة حجة، وشن غارة على قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجمه
رياضة: روني يودع إنجلترا بالفوز على أمريكا
اقتصاد: أسعار الذهب بأعلى مستوى في أسبوع
أخبار: اللجنة العامة تعقد اجتماعاً هاما برئاسة رئيس المؤتمر وتتخذ عددا من القرارات (تفاصيل)
أخبار: كسر زحف سعودي بجيزان وتكبيدهم قتلى وجرحى
رياضة: فريق أوروبي يخطط لتعيين زيدان مدربا له
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في الجوف
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع صعود الدولار
أخبار: الخطري تُعزي بوفاة القيادية المؤتمرية فاطمة حسن
اقتصاد: تحليل عروض شراء أذون الخزانة
أخبار: خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
اقتصاد: الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار
قضايا وآراء: قبل‮ ‬أن‮ ‬تبرز‮ ‬قوى‮ ‬جديدة‮ ‬من‮ ‬رحم‮ ‬معاناة‮ ‬الشعب
أخبار: الأمم المتحدة: مخاطر الموت تهدد 1500 إمراة حامل بالحديدة
رياضة: ريال مدريد يعلن موقفه النهائي من سولاري
أخبار: بسبب عدوانها على اليمن.. عقاب أمريكي للسعودية على طاولة "الشيوخ"
أخبار: إسقاط طائرتي استطلاع معادية في جيزان
أخبار: النواب يرحب بمواقف البرلمان الأوروبي الايجابية تجاه اليمن
أخبار: قتلى وجرحى بصاروخ باليستي على تجمع في مأرب
اقتصاد: استقرار الذهب مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى
عربي ودولي: تحطم طائرة عسكرية امريكية
أخبار: الجيش اليمني يُكبد العدو ومرتزقته مزيداً من الخسائر
أخبار: استشهاد وإصابة 11 في غارات على الحديدة وصعدة
رياضة: محمد صلاح ينال جائزتين جديدتين في إنجلترا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018