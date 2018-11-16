المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 12 مدنياً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد أربعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت باصاً في خط المراوعة، فيما أصيب طفل بجروح خطيرة إثر سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الصقور في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة.



ولفت المصدر إلى إصابة خمسة أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي للمرتزقة على مساكن المواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.



واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة جنوب مدينة الحديدة وباتجاه شارع الخمسين وفندق الاتحاد، وأطلقوا خمس قذائف مدفعية على المطار وقذيفتين بالقرب من الجامعة كما استهدفوا كلية الهندسة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات خلف مبنى النادي السياحي في مديرية المراوعة وعدد من الغارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وغارة على مزرعة في المديرية نفسها.



وفي محافظة الحديدة أيضاً شن الطيران المعادي سلسلة غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وأربع غارات بالقرب من مصنع كمران شرق كيلو 14 وغارة على الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد.



وذكر المصدر أن ممتلكات المواطنين في مديرية رازح تضررت جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف كذلك قرى آهلة بالسكان في مديريتي حيدان والظاهر بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن تسع غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح الحدودية.



وأفاد المصدر أن الطيران استهدف بثلاث غارات مديرية حرض في محافظة حجة، وشن غارة على قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء.



