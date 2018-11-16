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المؤتمر نت - حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات وتقدماً ميدانياً في مختلف الجبهات خلال الـ24 الساعة الماضية

انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
الجمعة, 16-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات وتقدماً ميدانياً في مختلف الجبهات خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل صدوا محاولة زحف لمرتزقة العدوان باتجاه كيلو16 وباتجاه شرق حيس في الساحل الغربي، وتم تدمير مدرعة جنوب كيلو 16 ومصرع وإصابة من كانوا عليها.

ونفذ أبطال الجيش اليمني بمساندة اللجان وأبناء القبائل عملية إغارة على مواقع المرتزقة شرق حيس أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 15 مرتزقا وخسائر في العتاد، فيما لقي عدد من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون إثر تفجير استهدفهم في جنوب كيلو16.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف مواقع وتجمعات للمرتزقة في الجبلية بمديرية التحيتا محققاً إصابات مباشرة في صفوفهم.

وذكر المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا ثلاثة كمائن لتجمعات كبيرة للمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة البيضاء استعاد أبطال الجيش اليمني واللجان وأبناء القبائل مواقع سيطر عليها العدو بعملية هجومية في جبهة ناطع، كما تصدوا لزحف مرتزقة العدوان باتجاه جبل صوران في الجبهة نفسها.

وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات للمرتزقة غرب جبل النار في مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر السيطرة على عدد من المواقع في مجازة بعسير خلال عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل وسقوط عدد من القتلى والجرحى من المرتزقة.

ولقي القيادي المرتزق المقدم عبده إسماعيل علي المختاري ركن ما يمسى التوجيه في جبهة علب مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية، في حين دكت المدفعية تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب وغربي مجازة محققة إصابات مباشرة.

وفي نجران كسر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل زحفاً للجيش السعودي ومرتزقته على الشرفة والكسارة استمر أكثر من 6 ساعات وكبدوهم خسائر فادحة في العتيد والعتاد.

كما تم كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان استمر أكثر من 7 ساعات بمشاركة الطيران الحربي دون تحقيق أي تقدم وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم.








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