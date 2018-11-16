المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بهجوم جوي على تجمع في مأرب

نفذ سلاح الجو المسير اليوم هجوماً على معسكر تدريب للغزاة والمرتزقة في مأرب.



وأوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما بطائرة قاصف1 على معسكر للمرتزقة بمأرب موقعا خسائر في صفوفهم.