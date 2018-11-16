المؤتمرنت -

6 شهداء بغارات للعدوان على حي سكني في التحيتا

استشهد 6 مواطنين اليوم بغارات لطيران العدوان السعودي الغاشم استهدفت حياً سكنياً في التحيتا بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان السعودي استهدف حي سكني في مديرية التحيتا ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وتهدم وتضرر عدد من المنازل.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على محيط مصنع الثلج في المديرية مخلفاً دماراً مهولاً في المنطقة المستهدفة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة قرب الأحياء السكنية المجاورة لشارع الخمسين بمديرية الحالي.