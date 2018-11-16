المؤتمرنت -

"الصليب الأحمر": الحل العاجل ضروري لليمنيين ويجب احترام قواعد الحرب

أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، أن الوصول إلى حل سياسي في اليمن مطلب عاجل.. مشددا على الكف عن استهداف المدنيين والبنية التحتية وتيسير مهام العمل الإنساني.



وقال كاربوني في بيان صحفي بشأن الوضع في اليمن، "يتطلب وضع حد للمنزلق الذي آلت إليه الأوضاع في اليمن مجموعة من التدابير العاجلة، تتمثل في عودة العملية السياسية إلى مسارها، وخفض حدة تصعيد النزاع تدريجيًا، والتداول الحر للواردات وإتاحة الوصول إلى المساعدات الإنسانية دونما عراقيل، بالإضافة إلى احترام فعلي لقواعد الحرب".



وأكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، ترحيب اللجنة الدولية بأي جهود للسلام، لا سيما بالنظر إلى عمق الجراح التي خلفتها وتخلفها هذه الحرب لليمنيين .. مشيرا إلى أن اللجنة على أهبة الاستعداد لتقديم أي دعم ضروري.



وأضاف كاربوني " لكن قبل أن نتكلم عن السلام تلزمنا وقفة لنتكلم عن الحرب، وعلى الأخص عن الكيفية التي تسير بها"، لافتا إلى أن الهجمات في الحديدة تهدد المرافق الطبية والبنى التحتية الحيوية الأخرى.



وقال " في حين تعمل الأطراف المتحاربة على التوصل إلى تسوية مستدامة، فإن الشعب اليمني لا يطيق الانتظار، والآن هو وقت التحرك".