المؤتمرنت -

العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 12 مواطناً بينهم أطفال وتدمير الممتلكات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد 6 مواطنين جراء أربع غارات لطيران العدوان على قرية سكنية في الطريق الرابط بين زبيد والتحيتا بمحافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى استشهاد ثلاث فتيات وجرح ثلاث أخريات وحدوث أضرار كبيرة باستهداف مدفعية المرتزقة منزل المواطن ماجد الواحدي في مديرية الحالي، كما استهدفت مدفعية المرتزقة ممتلكات المواطنين في منطقة 7 يوليو وسقوط قذيفة بالقرب من مستشفى الكويت.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات بالقرب من مصنع الثلج في مديرية التحيتا وغارة قرب الأحياء السكنية المجاورة لشارع الخمسين بمديرية الحالي، كما شن غارتين بالقرب من دوار التسعين بمديرية الحالي والمرتزقة استهدفوا بالمدفعية المنطقة ذاتها.



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا مناطق سكنية شمال وشرق مديرية التحيتا بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا بالهاونات شمال شرق مدينة الدريهمي.



وفي محافظة الحديدة أيضاً استهدفت مدفعية المرتزقة منطقة الكوعي ومشطوا بالعيارات الرشاشة باتجاه مدينة الدريهمي، وأطلق المرتزقة عدداً من قذائف المدفعية باتجاه غرب الشبكة وقصفوا جسر عرفان في المحجر بمديرية حيس.



ولفت المصدر إلى تدمير منزلين ونفوق عدد من المواشي بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة، واستهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه ورازح الحدوديتين.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم، وقصف العدوان بقرابة 50 صاروخاً مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وحيدان.



وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.



