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المؤتمر نت - واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الجوي والمدفعي على مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية موقعة خسائر في الأرواح والعتاد

قوات الجيش اليمني تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
السبت, 17-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
قوات الجيش اليمني تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الجوي والمدفعي على مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية موقعة خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً بطائرة قاصف1 على معسكر تدريبي للغزاة والمرتزقة في محافظة مأرب.

وأفاد المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحفاً للجنود السعوديين والمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ودك قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة قبالة المنفذ وغرب مجازة.

وفي جيزان كسر الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل زحفاً للمرتزقة قبالة جبل قيس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، واستهدفت وحدة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم خلف موقع محولة وشرق الدود محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى إعطاب رشاش عيار 14.5 بصاروخ موجه في صحراء الأجاشر بنجران واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الصحراء.

وأكد المصدر مصرع وإصابة العديد من الغزاة والمرتزقة بكمين استهدفهم أثناء تسللهم إلى مبان مجاورة لشارع الـ50 بالساحل الغربي، وتم تدمير مدرعة تابعة لهم جنوب كيلو16 ومصرع طاقمها.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للمرتزقة في المفاليس بمديرية حيفان محافظة تعز محققاً إصابات مباشرة.

ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في حيران بمحافظة حجة ومصرع عدد منهم.








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