المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة في تعز والبيضاء ومأرب

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز والبيضاء ومأرب.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدو السعودي في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين على مواقعهم في جبهة الوازعية بمحافظة تعز.



وأوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في قانية بمحافظة البيضاء، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم،



وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدو بهجوم نوعي على مواقعهم خلف تباب المطار شرق صرواح بمأرب.

