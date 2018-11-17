المؤتمرنت -

رئيس برنامج الغذاء العالمي : اليمن على شفا كارثة

دعا رئيس برنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة ديفيد بيسلي العالم للعمل فوراً على وقف الحرب على اليمن وإنقاذ اقتصاده وتلافي موت سكانه بسبب الجوع .. مؤكداً ان ذلك مخجل للبشرية.



وقال بيسلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن امس الجمعة ان "اليمن على شفا كارثة، لذا يجب أن نعمل معاً، ويجب على المجتمع الدولي استخدام جميع قواه لإنهاء الحرب وإنقاذ اقتصاد اليمن".

واكد بيسلي بانه يتعين على العالم استخدام جميع تكنولوجياته ومعارفه لتغيير الوضع في اليمن.

وأضاف "ينبغي على المنظمات الإنسانية، مثل برنامج الأغذية العالمي، الحصول على الموارد والتمكن من إنقاذ الأرواح" في اليمن .



وتابع ان "كلمات (مفجع) و(مأساوي) لا تغيّر أي شيء في الوضع في اليمن، يجب على البشرية جمعاء أن تخجل، لأنه في ظل كل الثروة وكل المعرفة والتكنولوجيا التي يملكها العالم اليوم، لا يجب أن يكون هناك طفل واحد يذهب للنوم جائعاً".



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار بيسلي إلى أنه زار اليمن مؤخراً ولم ير "لا ابتسامة ولا ضحكة" عندما "دغدغ أطفالاً في الحفاضات".

