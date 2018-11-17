الأحد, 18-نوفمبر-2018 الساعة: 01:44 ص - آخر تحديث: 12:31 ص (31: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
قبل‮ ‬أن‮ ‬تبرز‮ ‬قوى‮ ‬جديدة‮ ‬من‮ ‬رحم‮ ‬معاناة‮ ‬الشعب
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اجتماعا لها اليوم برئاسة اللواء الركن / جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس الهيئة الوزارية . وفي بداية الاجتماع رحب رئيس وأعضاء الهيئة الوزارية

الهيئة الوزارية للمؤتمر تستعرض المستجدات الوطنية والتنظيمية
السبت, 17-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
الهيئة الوزارية للمؤتمر تستعرض المستجدات الوطنية والتنظيمية
عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اجتماعا لها اليوم برئاسة اللواء الركن / جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس الهيئة الوزارية .
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس وأعضاء الهيئة الوزارية بالاخ الاستاذ عبدالملك الثور، وزير الزراعة وانضمامه بين زملائه في الكتلة الوزارية متمنين له التوفيق والنجاح في اداء مهامه الوطنية.

عقب ذلك اطلع رئيس الهيئة الوزارية أعضاء الهيئة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية وفي مقدمها مخرجات اجتماع اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام و المنعقد صباح الخميس الماضي وما تضمنه من استعراض لتقرير نشاط الهيئة البرلمانية والهيئة الوزارية خلال الفترة الماضية والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع في كافة الجوانب الوطنية والسياسية والتنظيمية .

من جانبهم تحدث أعضاء الهيئة الوزارية مؤكدين على وحدة المؤتمر التنظيمية ورفضهم لأية محاولات تستهدف تمزيق المؤتمر بأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء ومن أية جهة كانت محلية أو خارجية، مشددين على ثبات مواقفهم الوطنية والتنظيمية والتفافهم خلف قيادة المؤتمر ممثلة بالأخ الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وقرارات اللجنة العامة ونصوص النظام الداخلي ولوائحه الداخلية ،

معبرين بنفس الوقت عن الشكر لقيادة المؤتمرعلى الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية والإفراج عن نجلي الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح (مدين وصلاح) متمنين ان تتواصل تلك الجهود للإفراج عن بقية أقارب الشهيد الزعيم صالح وبقية المعتقلين من قيادات وكوادر المؤتمر وما تبقى من قضايا عالقة تخص اموال وممتلكات المؤتمر ووسائل اعلامه ،

كما جدد الاجتماع ادانته للتصعيد المستمر والمتزايد للعدوان السعودي الاماراتي ومرتزقته على كافة الجبهات وخاصة جبهة الساحل الغربي وارتكابه المزيد من جرائم القتل والإبادة بحق المدنيين الأبرياء خاصة الاطفال والنساء واستهداف المنازل والأسواق الشعبية ، والتي تتم أمام صمت دولي مخز يمثل وصمة عار بحق المجتمع الدولي ومؤسساته التي لم تتخذ حتى الان أي مواقف جدية إزاء جرائم القتل او جرائم القتل الجماعي الناجمة عن تشديد الحصار الاقتصادي .

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: السويد تهزم تركيا في عقر دارها
رياضة: المغرب يتأهل رسمياً إلى نهائيات أمم أفريقيا
فنون ومنوعات: ترامب يمنح ألفيس ميدالية الحرية الأمريكية
رياضة: منتخب الأرجنتين يتغلب على المكسيك وديا
رياضة: منتخب مصر يتغلب على نظيره التونسي
رياضة: المنتخب الوطني يخسر من نظيره السعودي ودياً
أخبار: مصدر بالخارجية: المعالجة الحقيقية للوضع الإنساني والاقتصادي وقف العدوان
رياضة: صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجمه
أخبار: "الصليب الأحمر": الحل العاجل ضروري لليمنيين ويجب احترام قواعد الحرب
رياضة: روني يودع إنجلترا بالفوز على أمريكا
أخبار: 6 شهداء بغارات للعدوان على حي سكني في التحيتا
أخبار: قتلى وجرحى بهجوم جوي على تجمع في مأرب
اقتصاد: أسعار الذهب بأعلى مستوى في أسبوع
أخبار: انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
أخبار: اللجنة العامة تعقد اجتماعاً هاما برئاسة رئيس المؤتمر وتتخذ عددا من القرارات (تفاصيل)
أخبار: كسر زحف سعودي بجيزان وتكبيدهم قتلى وجرحى
رياضة: فريق أوروبي يخطط لتعيين زيدان مدربا له
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في الجوف
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع صعود الدولار
أخبار: الخطري تُعزي بوفاة القيادية المؤتمرية فاطمة حسن
اقتصاد: تحليل عروض شراء أذون الخزانة
أخبار: خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
اقتصاد: الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018