المؤتمرنت -

الهيئة الوزارية للمؤتمر تستعرض المستجدات الوطنية والتنظيمية

عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اجتماعا لها اليوم برئاسة اللواء الركن / جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس الهيئة الوزارية .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس وأعضاء الهيئة الوزارية بالاخ الاستاذ عبدالملك الثور، وزير الزراعة وانضمامه بين زملائه في الكتلة الوزارية متمنين له التوفيق والنجاح في اداء مهامه الوطنية.



عقب ذلك اطلع رئيس الهيئة الوزارية أعضاء الهيئة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية وفي مقدمها مخرجات اجتماع اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام و المنعقد صباح الخميس الماضي وما تضمنه من استعراض لتقرير نشاط الهيئة البرلمانية والهيئة الوزارية خلال الفترة الماضية والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع في كافة الجوانب الوطنية والسياسية والتنظيمية .



من جانبهم تحدث أعضاء الهيئة الوزارية مؤكدين على وحدة المؤتمر التنظيمية ورفضهم لأية محاولات تستهدف تمزيق المؤتمر بأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء ومن أية جهة كانت محلية أو خارجية، مشددين على ثبات مواقفهم الوطنية والتنظيمية والتفافهم خلف قيادة المؤتمر ممثلة بالأخ الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وقرارات اللجنة العامة ونصوص النظام الداخلي ولوائحه الداخلية ،



معبرين بنفس الوقت عن الشكر لقيادة المؤتمرعلى الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية والإفراج عن نجلي الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح (مدين وصلاح) متمنين ان تتواصل تلك الجهود للإفراج عن بقية أقارب الشهيد الزعيم صالح وبقية المعتقلين من قيادات وكوادر المؤتمر وما تبقى من قضايا عالقة تخص اموال وممتلكات المؤتمر ووسائل اعلامه ،



كما جدد الاجتماع ادانته للتصعيد المستمر والمتزايد للعدوان السعودي الاماراتي ومرتزقته على كافة الجبهات وخاصة جبهة الساحل الغربي وارتكابه المزيد من جرائم القتل والإبادة بحق المدنيين الأبرياء خاصة الاطفال والنساء واستهداف المنازل والأسواق الشعبية ، والتي تتم أمام صمت دولي مخز يمثل وصمة عار بحق المجتمع الدولي ومؤسساته التي لم تتخذ حتى الان أي مواقف جدية إزاء جرائم القتل او جرائم القتل الجماعي الناجمة عن تشديد الحصار الاقتصادي .



هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

