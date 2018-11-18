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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف ممتلكات المواطنين في محافظتي الحديدة وصعدة بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية .

العدوان يستهدف المدنيين في محافظتي الحديدة وصعدة
الأحد, 18-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
العدوان يستهدف المدنيين في محافظتي الحديدة وصعدة
واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف ممتلكات المواطنين في محافظتي الحديدة وصعدة بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا بعيارات الرشاشة منازل المواطنين في كيلو 16 بمديرية الدريهمي وقصفوا بالمدفعية الأحياء السكنية الواقعة شرق العقد ، وحي 7 يوليو بمديرية الحالي في محافظة الحديدة .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة علاف بمديرية سحار وسبع غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن العدو السعودي قصف بعشرات الصواريخ والقذائف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية ، واستهدف القصف أيضاً قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية .








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