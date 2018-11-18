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المؤتمر نت - نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع الغزاة والمرتزقة و دكت صواريخ زلزال2 وقذائف المدفعية تجمعاتهم وكبدتهم خسائر فادحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

قذائف مدفعية وصواريخ تستهدف مواقع الغزاة والمرتزقة
الأحد, 18-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
قذائف مدفعية وصواريخ تستهدف مواقع الغزاة والمرتزقة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع الغزاة والمرتزقة و دكت صواريخ زلزال2 وقذائف المدفعية تجمعاتهم وكبدتهم خسائر فادحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت أربعة صواريخ نوع زلزال2 على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مركز محولة وخلفه بجيزان .

وكسر الجيش واللجان زحفين للجنود السعوديين والمرتزقة في جبلي التويلق و قيس مسنودين بالطيران الحربي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة في إحدى التباب بصحراء الأجاشر قبالة نجران فيما تم قنص جندي سعودي في الشرفة .

ولقي القيادي المرتزق صدام أحمد سعيد الصوفي الصلوي مصرعه بنيران الجيش واللجان في البقع بنجران وتدمير آلية للمرتزقة قبالة السديس .

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وغرب مجازة في عسير ، في حين قتل القيادي المرتزق محمد عبد الكريم شباء برصاص الجيش واللجان في جبهة علب .

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في المتينة بالجبلية بالساحل الغربي استمرت ساعات وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ولاذ من تبقى منهم بالفرار .

وأكد المصدر مصرع خمسة من المرتزقة السودانيين إثر استهداف آليتين في مثلث المتينة بمديرية التحيتا .

وفي محافظة البيضاء هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة في جبهة قانية ومصرع وإصابة عدد منهم كما قتل عدد من المرتزقة أثناء محاولة تسلل في جبل الدير بجبهة ناطع .

وأفاد المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة شرق المطار بـمديرية صرواح في محافظة مأرب أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وقتل عدد آخر من المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل في النجد بالمديرية .

وقال المصدر إن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في جبهة الوازعية بمحافظة تعز .

وفي مديرية نهم لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون أثناء محاولة تسلل فاشلة في جبهة الحول .

ولفت المصدر إلى أن المدفعية قصفت مواقع وتجمعات المرتزقة في نقيل الخشبة بمحافظة الضالع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وقتل أربعة من المرتزقة بينهم القيادي العميد علي مسعد طنب المنتصر برصاص الجيش واللجان بالمحافظة .
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة غرب مثلث عاهم بجبهة حرض و غرب حيران بمحافظة حجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .








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