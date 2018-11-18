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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم، مديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن نيقولا ديفيز

وزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي
الأحد, 18-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم، مديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن نيقولا ديفيز.

جرى خلال اللقاء مناقشة أخر تطورات مهام المبعوث الخاص الرامية لبدء عملية التسوية السياسية والمفاوضات وإحلال السلام الدائم في اليمن.

وفي اللقاء تطرق الوزير شرف، إلى تداعيات تصعيد العدوان في الساحل الغربي وأثره على الحالة الإنسانية .. مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية تبني المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسار الحل السياسي السلمي ضمانا لحقن دماء المدنيين وحماية ممتلكاتهم من العبث والتدمير.

من جانبها أشارت ديفيز، إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مستمر في مساعيه الحميدة لكسر الجليد وبدء عملية المشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن، وبما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتلبية طموحات الشعب اليمني.








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