المؤتمرنت -

توزيع 189 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة

قالت الشركة اليمنية للغاز أنها وزعت اليوم 189 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين.



وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أنها مونت المطاعم عبر 21 دينا توزع مباشرة لها.



وأكد البيان استمرار تشغيل محطات الشركة بمحافظات عمران وذمار والحديدة، وكذا تشغيل محطات خاصة في محافظات صعدة، إب وتعز والبيع بسعر 2100 ريال للأسطوانة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت البيان إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 55 قاطرة منها 17 قاطرة لأمانة العاصمة و38 قاطرة لبقية المحافظات.

