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المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته الإجرامية على محافظتي الحديدة وصعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي للعدو ومرتزقته مناطق متفرقة بالمحافظتين

طيران العدوان يشن 20غارة على 3 محافظات
الإثنين, 19-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 20غارة على 3 محافظات
واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته الإجرامية على محافظتي الحديدة وصعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي للعدو ومرتزقته مناطق متفرقة بالمحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن بقذيفة مدفعية مرتزقة العدوان غرب مديرية حيس في محافظة الحديدة ، واستهدف قصف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة ممتلكات المواطنين شمال غرب المطار وفي الزعفران .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مزارع المواطنين في الفازة والجبلية و غرب التحيتا وجنوب كيلو 16، كما شن غارة بالقرب من مدينة الشباب في شارع الـ90 بمدينة الحديدة .

ولفت المصدر إلى استشهاد طفل وإصابة آخر بجروح جراء قصف صاروخي سعودي على منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية حيدان وقرى آهلة بالسكان في مديريات رازح و شدا و منبه الحدودية .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على منطقة علاف بمديرية سحار وغارتين على منطقة الأزهور وغارة على منطقة القد وثلاث غارات على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية .

وشن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية مستبأ في محافظة حجة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر أمني بالمحافظة أن الغارتين استهدفتا منطقة المخافي بالمديرية مع تحليق مستمر .








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