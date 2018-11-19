المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 20غارة على 3 محافظات

واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته الإجرامية على محافظتي الحديدة وصعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي للعدو ومرتزقته مناطق متفرقة بالمحافظتين خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن بقذيفة مدفعية مرتزقة العدوان غرب مديرية حيس في محافظة الحديدة ، واستهدف قصف بالمدفعية والأسلحة الرشاشة ممتلكات المواطنين شمال غرب المطار وفي الزعفران .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مزارع المواطنين في الفازة والجبلية و غرب التحيتا وجنوب كيلو 16، كما شن غارة بالقرب من مدينة الشباب في شارع الـ90 بمدينة الحديدة .



ولفت المصدر إلى استشهاد طفل وإصابة آخر بجروح جراء قصف صاروخي سعودي على منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية حيدان وقرى آهلة بالسكان في مديريات رازح و شدا و منبه الحدودية .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على منطقة علاف بمديرية سحار وغارتين على منطقة الأزهور وغارة على منطقة القد وثلاث غارات على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية .



وشن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية مستبأ في محافظة حجة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر أمني بالمحافظة أن الغارتين استهدفتا منطقة المخافي بالمديرية مع تحليق مستمر .

