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المؤتمر نت - تكبد الغزاة والمرتزقة العشرات من القتلى والجرحى بينهم قيادات في عمليات عسكرية وكسر زحوفات وقصف مدفعي على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

مصرع قيادات مرتزقة في عمليات نوعية مباغتة لأبطال الجيش
الإثنين, 19-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
مصرع قيادات مرتزقة في عمليات نوعية مباغتة لأبطال الجيش
تكبد الغزاة والمرتزقة العشرات من القتلى والجرحى بينهم قيادات في عمليات عسكرية وكسر زحوفات وقصف مدفعي على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري مصرع و إصابة أكثر من 200 مرتزق بينهم قيادات وتدمير أكثر من 15 مدرعة وآلية عسكرية خلال كسر زحف لهم من ثلاثة مسارات باتجاه حيران بمحافظة حجة تحت غطاء جوي مكثف .

ولفت المصدر إلى مصرع القياديين المرتزقين بلال شديوه قائد مايسمى اللواء العاشر و قيس تيهان وإصابة القياديين المرتزقين العميد محمد سالم الخولاني مساعد ما يسمى قائد المنطقة الخامسة ورئيس شعبة التوجيه المعنوي و عبدالله الملاحي قائد مايسمى اللواء الثاني خلال الزحف.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية مباغتة استهدفت مواقع المرتزقة جنوب شرق حيس بالساحل الغربي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , في حين تم تدمير آليتين وجرافة عسكرية للغزاة والمرتزقة غرب التحيتا و الجبلية ومصرع من كانوا على متنهن .

وأفاد المصدر أن عملية هجومية للجيش و اللجان استهدفت مواقع المرتزقة في منطقة يام بمديرية نهم وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى في صفوفهم ،كما استهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في بيرباشا بمحافظة تعز سبقها تمشيط بالأسلحة المتوسطة و أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم .

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي على مربع شجع بنجران مسنوداً بالطيران الحربي والأباتشي وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم , وتم تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة في صحراء الاجاشر ومصرع من عليهما .

وفي قطاع جيزان قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع مشعل ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ،وتم قصف تجمعات لجنود العدو و المرتزقة بموقع العرعره في جبل قيس بقذائف المدفعية ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شرق الدود محققاً إصابات مباشرة .









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