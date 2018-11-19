المؤتمرنت -

مـؤتمـر إب يُشدد على ضرورة تفعيل النشاط التنظيمي

عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب اجتماعاً تنظيمياً موسعاً لمناقشة الأوضاع والمستجدات والتطورات الجارية على مستوى الوطن عموماً ومحافظة إب على وجه الخصوص.



وضم الاجتماع الذي عُقد برئاسة المهندس -عقيل حزام فاضل - عضواللجنة الدائمة - رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وأعضاء فرع المؤتمر بالمحافظة ومشرفي القطاعات التنظيمية ورؤساء فروع المؤتمر بالمديريات والدوائر.



واستهل الاجتماع التنظيمي بقراءة الفاتحة على روح الفقيد الشيخ محمد أحمد عبدالواحد باشا، عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مذيخرة محافظة إب.



وشدد الاجتماع على اهمية تفعيل العمل والنشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي والجماهيري للمؤتمر على مستوى المحافظة والجامعة والمديريات والدوائر والكليات خلال المرحلة الراهنة والقادمة والتي تتطلب من الجميع توحيد الصفوف وبذل المزيد من الجهود وحشد كافة الطاقات والقدرات لمواصلة السير لتحقيق اهداف ومضامين الميثاق الوطني الدليل الفكري والنظري للمؤتمر الشعبي العام والمبادئ التي رسمها الشهيد القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح.



وحث الاجتماع على تعزيز عملية الاتصال والتواصل بين كافة القيادات والقواعد والتكوينات التنظيمية، والحفاظ على وحدة الصف التنظيمي للمؤتمر وثبات وصمود وتماسك وتلاحم وترابط قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، وإيضاح مواقف المؤتمر والرد على الشائعات والأكاذيب والمزاعم التي تستهدف وحدة الصف المؤتمري.



كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع والقضايا ذات الصلة.