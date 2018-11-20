المؤتمرنت -

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في الحديدة وصعدة وحجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 بينهم أطفال وتدمير المنازل والمزارع خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين جراء استهداف سيارة مواطن في منطقة المغرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة سبع غارات على مزرعة مواطن في منطقة بني معاذ بمديرية سحار ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال، كما شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى تدمير منزل بقصف صاروخي استهدف منطقة غافرة بمديرية الظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف مزارع ومنازل المواطنين في مديريتي باقم ومنبه الحدوديتين.



وأوضح المصدر أن الطيران المُعادي شن غارتين على منطقة المخافي بمديرية مستبأ في محافظة حجة.

