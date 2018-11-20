الثلاثاء, 20-نوفمبر-2018 الساعة: 02:45 م - آخر تحديث: 02:33 م (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في الحديدة وصعدة وحجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 بينهم أطفال وتدمير المنازل والمزارع خلال الـ24 ساعة الماضية.

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
الثلاثاء, 20-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم في الحديدة وصعدة وحجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 بينهم أطفال وتدمير المنازل والمزارع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين جراء استهداف سيارة مواطن في منطقة المغرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة سبع غارات على مزرعة مواطن في منطقة بني معاذ بمديرية سحار ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال، كما شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية.

وأشار المصدر إلى تدمير منزل بقصف صاروخي استهدف منطقة غافرة بمديرية الظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف مزارع ومنازل المواطنين في مديريتي باقم ومنبه الحدوديتين.

وأوضح المصدر أن الطيران المُعادي شن غارتين على منطقة المخافي بمديرية مستبأ في محافظة حجة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يستقر وسط تداولات هزيلة
رياضة: الفيفا لن يعوض برشلونة عن إصابة راكيتيتش
علوم وتقنية: أوجه الاختلاف بين دماغ الرجل والمرأة
اقتصاد: الذهب ينزل بفعل جني الأرباح
أخبار: الجيش اليمني يُكبد الغزاة والمرتزقة مزيداً من الخسائر
أخبار: طيران العدوان يشن 20غارة على 3 محافظات
قضايا وآراء: وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
أخبار: توزيع 189 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
رياضة: إنجلترا تنتزع بطاقة التأهل الأوروبية من كرواتيا
رياضة: كأس تشيلي تتزين بألوان العلم الفلسطيني
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء إجازة
أخبار: مصرع مرتزقة بنيران الجيش واللجان في صنعاء وتعز
أخبار: وزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي
أخبار: قذائف مدفعية وصواريخ تستهدف مواقع الغزاة والمرتزقة
أخبار: العدوان يستهدف المدنيين في محافظتي الحديدة وصعدة
رياضة: السويد تهزم تركيا في عقر دارها
أخبار: الهيئة الوزارية للمؤتمر تستعرض المستجدات الوطنية والتنظيمية
رياضة: المغرب يتأهل رسمياً إلى نهائيات أمم أفريقيا
أخبار: رئيس برنامج الغذاء العالمي : اليمن على شفا كارثة
فنون ومنوعات: ترامب يمنح ألفيس ميدالية الحرية الأمريكية
رياضة: منتخب الأرجنتين يتغلب على المكسيك وديا
رياضة: منتخب مصر يتغلب على نظيره التونسي
أخبار: إطلاق 4 صواريخ على تجمعات لجنود العدوان بجيزان
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في تعز والبيضاء ومأرب
رياضة: المنتخب الوطني يخسر من نظيره السعودي ودياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018