المؤتمرنت -

خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة

كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الغزاة والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1P على تجمعات الغزاة والمرتزقة في صحراء ميدي ،لافتاً إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية موقعاً عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.



واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى تدمير مدرعة للغزاة والمرتزقة في الجبلية بـالتحيتا في الساحل الغربي بصاروخ موجه، كما تم تدمير مدرعتين وآلية لهم بتفجير غرب التحيتا ومصرع وإصابة من عليهن.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بكمين أثناء محاولتهم التسلل في منطقة صبرين بخب والشعف في محافظة الجوف ،وتم تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة بتفجير في منطقة وقز بالمصلوب ومصرع وإصابة من عليهما.



وفي نهم نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الحول وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.



وحسب المصدر تم تدمير آلية للمرتزقة غرب مثلث عاهم في حرض بمحافظة حجة ومصرع من عليها،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في حيران وأسفر عن مصرع العشرات منهم.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير ،ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف وعملية هجومية معاكسة للجيش واللجان على مواقعهم خلال الزحف قبالة المنفذ.



وفي نجران استهدفت عملية هجومية للجيش واللجان مواقع المرتزقة بصحراء الأجاشر وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ووفقاً للمصدر لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وجرح آخرون وتم إعطاب آلية عسكرية لهم باستهداف مدفعي على تجمعاتهم في بوابة الحثيرة بجيزان.