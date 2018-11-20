الثلاثاء, 20-نوفمبر-2018 الساعة: 02:45 م - آخر تحديث: 02:33 م (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الغزاة والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية

خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة
الثلاثاء, 20-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة
كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الغزاة والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1P على تجمعات الغزاة والمرتزقة في صحراء ميدي ،لافتاً إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية موقعاً عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى تدمير مدرعة للغزاة والمرتزقة في الجبلية بـالتحيتا في الساحل الغربي بصاروخ موجه، كما تم تدمير مدرعتين وآلية لهم بتفجير غرب التحيتا ومصرع وإصابة من عليهن.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بكمين أثناء محاولتهم التسلل في منطقة صبرين بخب والشعف في محافظة الجوف ،وتم تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة بتفجير في منطقة وقز بالمصلوب ومصرع وإصابة من عليهما.

وفي نهم نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الحول وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وحسب المصدر تم تدمير آلية للمرتزقة غرب مثلث عاهم في حرض بمحافظة حجة ومصرع من عليها،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في حيران وأسفر عن مصرع العشرات منهم.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير ،ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف وعملية هجومية معاكسة للجيش واللجان على مواقعهم خلال الزحف قبالة المنفذ.

وفي نجران استهدفت عملية هجومية للجيش واللجان مواقع المرتزقة بصحراء الأجاشر وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ووفقاً للمصدر لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وجرح آخرون وتم إعطاب آلية عسكرية لهم باستهداف مدفعي على تجمعاتهم في بوابة الحثيرة بجيزان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يستقر وسط تداولات هزيلة
رياضة: الفيفا لن يعوض برشلونة عن إصابة راكيتيتش
علوم وتقنية: أوجه الاختلاف بين دماغ الرجل والمرأة
اقتصاد: الذهب ينزل بفعل جني الأرباح
أخبار: الجيش اليمني يُكبد الغزاة والمرتزقة مزيداً من الخسائر
أخبار: طيران العدوان يشن 20غارة على 3 محافظات
قضايا وآراء: وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
أخبار: توزيع 189 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
رياضة: إنجلترا تنتزع بطاقة التأهل الأوروبية من كرواتيا
رياضة: كأس تشيلي تتزين بألوان العلم الفلسطيني
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء إجازة
أخبار: مصرع مرتزقة بنيران الجيش واللجان في صنعاء وتعز
أخبار: وزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي
أخبار: قذائف مدفعية وصواريخ تستهدف مواقع الغزاة والمرتزقة
أخبار: العدوان يستهدف المدنيين في محافظتي الحديدة وصعدة
رياضة: السويد تهزم تركيا في عقر دارها
أخبار: الهيئة الوزارية للمؤتمر تستعرض المستجدات الوطنية والتنظيمية
رياضة: المغرب يتأهل رسمياً إلى نهائيات أمم أفريقيا
أخبار: رئيس برنامج الغذاء العالمي : اليمن على شفا كارثة
فنون ومنوعات: ترامب يمنح ألفيس ميدالية الحرية الأمريكية
رياضة: منتخب الأرجنتين يتغلب على المكسيك وديا
رياضة: منتخب مصر يتغلب على نظيره التونسي
أخبار: إطلاق 4 صواريخ على تجمعات لجنود العدوان بجيزان
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في تعز والبيضاء ومأرب
رياضة: المنتخب الوطني يخسر من نظيره السعودي ودياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018