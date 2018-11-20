المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في الحديدة

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بهجمات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في محافظة الحديدة.



وأكد مصدر عسكري تكبد الغزاة والمرتزقة خسائر في الأرواح خلال هجوم مباغت على مواقعهم جنوب الكيلو 16.



وأشار المصدر إلى أن الهجوم استمر قرابة أربع ساعات.



وأوضح المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة شمال مدرسة القعقاع شمال حيس.



ولفت المصدر إلى مقتل وجرح عدد من المرتزقة وتدمير معدل عيار 23 ومعدل دوشكا خلال العملية.



