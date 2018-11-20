المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل الدكتور صالح باصرة

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل، امس الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء.



وأشاد أبوراس بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره النضالي والأكاديمي والمكانة المشهودة التي حازها ضمن كوكبة من أكفأ أكاديميي ومثقفي الوطن مكنه من إدارة شؤون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعتي عدن وصنعاء خلال المراحل الماضية بكفاءة واقتدار وجهوده العلمية كمفكر لا يشق له غبار وأستاذ محاضر ضليع في التاريخ وعلومه.



لقد خسر الوطن واحداً من الرجال الأوفياء الذين اتسموا بالإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني، وكان مثالاً للمسئول الكفؤ والنزيه، عاش شريفاً ومات شريفاً، تاركاً وراءه سجلاً حافلاً بالتضحيات والمآثر والأعمال الوطنية الصادقة.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد شادي صالح علي باصرة، وإخوانه، وكافة آل باصرة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"