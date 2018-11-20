المؤتمرنت -

صرعى من المرتزقة بنيران الجيش في تعز والجوف

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز والجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم مباغت للجيش اليمني واللجان على مواقعهم في مديرية المصلوب.



وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية نفذها أبطال الجيش اليمني واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.



وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني واللجان صدت زحف جديد للمرتزقة في القحيفة بمديرية مقبنة محافظة تعز، تكبد خلاله المهاجمون خسائر في الأرواح والعتاد.

