الثلاثاء, 20-نوفمبر-2018 الساعة: 04:20 م - آخر تحديث: 04:07 م (07: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز والجوف

صرعى من المرتزقة بنيران الجيش في تعز والجوف
الثلاثاء, 20-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
صرعى من المرتزقة بنيران الجيش في تعز والجوف
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز والجوف.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم مباغت للجيش اليمني واللجان على مواقعهم في مديرية المصلوب.

وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية نفذها أبطال الجيش اليمني واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني واللجان صدت زحف جديد للمرتزقة في القحيفة بمديرية مقبنة محافظة تعز، تكبد خلاله المهاجمون خسائر في الأرواح والعتاد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يستقر وسط تداولات هزيلة
رياضة: الفيفا لن يعوض برشلونة عن إصابة راكيتيتش
أخبار: صرعى من المرتزقة بنيران الجيش اليمني في حجة
علوم وتقنية: أوجه الاختلاف بين دماغ الرجل والمرأة
اقتصاد: الذهب ينزل بفعل جني الأرباح
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة وتدمير آليتين في الجوف
أخبار: الجيش اليمني يُكبد الغزاة والمرتزقة مزيداً من الخسائر
أخبار: طيران العدوان يشن 20غارة على 3 محافظات
قضايا وآراء: وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
أخبار: توزيع 189 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
رياضة: إنجلترا تنتزع بطاقة التأهل الأوروبية من كرواتيا
رياضة: كأس تشيلي تتزين بألوان العلم الفلسطيني
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء إجازة
أخبار: مصرع مرتزقة بنيران الجيش واللجان في صنعاء وتعز
أخبار: وزير الخارجية يلتقي مديرة مكتب المبعوث الأممي
أخبار: قذائف مدفعية وصواريخ تستهدف مواقع الغزاة والمرتزقة
أخبار: العدوان يستهدف المدنيين في محافظتي الحديدة وصعدة
رياضة: السويد تهزم تركيا في عقر دارها
أخبار: الهيئة الوزارية للمؤتمر تستعرض المستجدات الوطنية والتنظيمية
رياضة: المغرب يتأهل رسمياً إلى نهائيات أمم أفريقيا
أخبار: رئيس برنامج الغذاء العالمي : اليمن على شفا كارثة
فنون ومنوعات: ترامب يمنح ألفيس ميدالية الحرية الأمريكية
رياضة: منتخب الأرجنتين يتغلب على المكسيك وديا
رياضة: منتخب مصر يتغلب على نظيره التونسي
أخبار: إطلاق 4 صواريخ على تجمعات لجنود العدوان بجيزان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018