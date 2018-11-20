المؤتمرنت -

"الصحة العالمية": ثلاثة أرباع أطفال اليمن بحاجة للمساعدة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن 80 بالمائة من أطفال اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية، جرّاء الحرب الدائرة في البلاد.



وأوضحت المنظمة الأممية، أن أكثر من 11 مليون طفل يمني، يشكلون 80% من أطفال البلاد، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.



وأفادت المنظمة أن أطفال اليمن، يتحملون العبء الأكبر لأكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب.



جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة عبر صفحة مكتبها باليمن على تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحييه العالم في 20 نوفمبر/ تشرين أول من كل عام، لتسليط الضوء على أهمية الرعاية والاهتمام بالطفولة.