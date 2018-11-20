المؤتمرنت -

مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة في الحدود

قُتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات ماوراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحف جديد للعدو السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الزحف ترافق معه غطاء جوي مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي، دون تحقيق أي تقدم ميداني.



وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجنود السعوديين والمرتزقة خلال صد زحف لهم شرق جبل النار بقطاع جيزان، استمر لساعات دون تحقيق أي تقدم.



وذكر المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل صدوا زحف للعدو ومرتزقته باتجاه مواقعهم قبالة جبل قيس بذات القطاع.. مؤكدا مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة.



ولفت المصدر إلى أن وحدة الهندسة فجرت عبوات بالمرتزقة خلال التصدي للزحف وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم.





