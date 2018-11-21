المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ27 غارة

شن طيران العدوان السعودي الغاشم 27 غارة إجرامية على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وتدمير المنازل والمنشآت العامة.



وأكد مصدر أمني استشهاد 3 مواطنين في الغارة التي استهدفت منزلهم في قرية كليب جنوب كيلو16بمديرية الدريهمي، وشن الطيران غارتين على قريتي آل الشيخ والزعفران جنوب كيلو16.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة غرب التحيتا وثلاث غارات على مديرية القناوص، في حين تضرر عدد من منازل المواطنين جراء قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة 7يوليو بمديرية الحالي.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف مديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة بغارتين، وشن 16 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على سد الوهبية في محافظة البيضاء.

