المؤتمرنت -

خسائر في صفوف الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية

تكبد الغزاة والمرتزقة العشرات من القتلى والجرحى بينهم قيادات بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي مسنودا بالطيران الحربي والاستطلاعي قبالة منفذ علب بعسير وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم، وتم تدمير آلية عسكرية للعدو بكمين محكم في الربوعة ومصرع وإصابة من عليها.



وأشار المصدر إلى كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس بجيزان وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم، لافتاً الى أن وحدة الهندسة فجرت عبوات بالمرتزقة خلال التصدي للزحف ما ضاعف أعداد القتلى و الجرحى في صفوفهم، وتم إعطاب رشاش عيار 12.7 بقصف مدفعي في الرمضة.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1P على تجمعات الغزاة والمرتزقة أسفل نقيل فرضة نهم، محققا إصابات مباشرة.



وفي الساحل الغربي نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة شمال مدرسة القعقاع شمال حيس وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير رشاش عيار 23 ورشاش دوشكا خلال العملية.



وفي جبهة الساحل أيضاً تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة جنوب حيس ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم، كما أفشل أبطال الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة في القحيفة بـمديرية مقبنة في محافظة تعز ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي محافظة حجة تم كسر زحفين منفصلين للمرتزقة غرب مثلث عاهم وشرق جبل النار بحرض وأسفرا عن مصرع وإصابة العشرات منهم، وتم إعطاب آليتين عسكريين، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة بالمنطقتين ما أدى الى تكبيدهم عدد من القتلى والجرحى. وفي المحافظة نفسها دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في حيران موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع قياديين مرتزقين مع خمسة من مرافقيهما وإصابة آخرين بكمينين منفصلين في جبهة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفقا للمصدر نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين على مواقع المرتزقة بمديرتي المصلوب والغيل في محافظة الجوف نتج عنهما مصرع وإصابة العشرات منهم.

