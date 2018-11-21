أخبار المبعوث الأممي يصل صنعاء المؤتمرنت -

المبعوث الأممي يصل صنعاء

وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيث.



كان في استقباله رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية يحيى السياغي.















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