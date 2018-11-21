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المبعوث الأممي يصل صنعاء
الأربعاء, 21-نوفمبر-2018
المؤتمرنت
-
المبعوث الأممي يصل صنعاء
وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيث.
كان في استقباله رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية يحيى السياغي.
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