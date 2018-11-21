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المؤتمر نت - نعى فرع المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت وفاة المناضل القيادي المؤتمري الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل، يوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء. وجاء في بيان النعي

مؤتمر ساحل حضرموت ينعي الدكتور صالح باصرة
الأربعاء, 21-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
مؤتمر ساحل حضرموت ينعي الدكتور صالح باصرة
نعى فرع المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت وفاة المناضل القيادي المؤتمري الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، والذي وافاه الأجل، يوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء. وجاء في بيان النعي:


بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم

تنعي قيادة المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت كل أبناء الشعب اليمني وقيادة المؤتمر الشعبي العام وأعضاء ومناصري المؤتمر وإلى أبناء حضرموت وفاة الشخصية الوطنية والأكاديمية والسياسية الاستاذ الدكتور صالح علي باصرة - عضواللجنة الدائمة الرئيسية الذي وافته المنية يوم الاثنين في العاصمة الأردنية "عمان" بعد رحلة صراع مع المرض.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم قيادة المؤتمر الشعبي العام وكوادره واعضاءه ومناصريه بأحر التعازي لأولاد وأسرة وطلاب ومحبي وزملاء الفقيد وكافة آل باصرة، سائلين المولى عز وجل أن تكون آخر الأحزان.

وتعبر قيادة المؤتمر واعضاءه عن حزنهم ومواساتهم لرحيل هذه الشخصية القيادية الفذة التي غادرت دنيانا بعد مسيرة حافلة ومكللة بالجهود العلمية والثقافية والنضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمبادئ الوطنية.

وإذ تعزي قيادة المؤتمر بالفقيد تشيد بسيرته الوطنية والتعليمية والمهنية، فقد كان الراحل من الشخصيات الوطنية الرائدة التي لها دور مشهود في خدمة التعليم والثقافة وأسهم في النهضة العلمية والأكاديمية في اليمن وخارجه، وخاصة أبان توليه رئاسة جامعة عدن، فقد أسس لبناء هذا الصرح العلمي والأكاديمي ووضع بصماته في إنشاء بناه التحتية من حرم وسكن جامعي ومنشآت ومبان ومطالع ومكاتب علمية للعديد من الكليات ومن بينها كليتي الحقوق والاقتصاد ، وقد تقدم - رحمه الله - برؤى مستقبلية ثاقبة للتطوير والبناء. كما أثرى المكتبة اليمنية بمؤلفاته وأبحاثه القيمة ، وكان له حضور واضح وقوي في كافة المحافل التعليمية والأكاديمية والثقافية والإعلامية ، وكذلك شغل الفقيد العديد من المسؤوليات الحكومية ومنها وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وتولى رئاسة جامعتي عدن وصنعاء ؛ فقد كان خلال مسيرته العلمية والمهنية مثالا للنزاهة والقدوة الحسنة في العمل والإخلاص والعطاء.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون "

عوض عبدالله حاتم
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت








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