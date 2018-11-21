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المؤتمر نت - عملية نوعية نفذتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، استهدفت مواقع وتجمعات الغزاة والمرتزقة في محافظة الحديدة

خسائر فادحة يتكبدها الغزاة والمرتزقة في الحديدة
الأربعاء, 21-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
خسائر فادحة يتكبدها الغزاة والمرتزقة في الحديدة
عملية نوعية نفذتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، استهدفت مواقع وتجمعات الغزاة والمرتزقة في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل هاجموا مواقع الغزاة والمرتزقة في قرية الهندي بمديرية التحيتا، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى تدمير طقمين عسكريين للمرتزقة ومصرع من كان على متنيهما خلال الهجوم.

وأضاف المصدر أنه تم التعامل بقذائف المدفعية وأسلحة مناسبة مع تعزيزات أرسلها العدو لنجدة قواته المستهدفة في قرية الهندي.. لافتا إلى أن طيران العدوان الحربي والأباتشي حاول إسناد مرتزقته في قرية الهندي.








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