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رئيس المؤتمر يُعزي الشيخ مجاهد النجار بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ مجاهد محمد النجار عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة عمران، في وفاة والده الشيخ محمد النجار، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى القيادي المؤتمري الشيخ مجاهد محمد النجار، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة عمران، وإخوانه، وكافة آل النجار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون