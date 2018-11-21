المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة في جبهة ما وراء الحدود

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم 4 صواريخ باليستية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بأربعة صواريخ زلزال 1 تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب، محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر إلى أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحف ثاني لمرتزقة العدو قبالة منفذ علب مسنودا بغطاء جوي بالطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي.. مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة دون إحراز أي تقدم.



وكان أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل أفشلوا في وقت سابق اليوم محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة المنفذ، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

