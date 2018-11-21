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المؤتمر نت - أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الأربعاء عن تخفيض سعر بيع مادتي البترول والديزل

شركة النفط تُعلن تخفيض أسعار البنزين والديزل
الأربعاء, 21-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
شركة النفط تُعلن تخفيض أسعار البنزين والديزل
أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الأربعاء عن تخفيض سعر بيع مادتي البترول والديزل ابتداء من الجمعة المقبلة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه سيتم بيع الدبة البترول سعة 20 لتر بعشرة آلاف ريال والدبة الديزل بـ 10600 ريال اعتبار من يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر الجاري.

وقالت الشركة " إنه وحرصا من الشركة على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن بسبب الظروف الراهنة التي فرضها العدوان والحصار وإنطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط وسعيها المتواصل لتوفير المشتقات النفطية حسب احتياج السوق المحلية ووفقا للمواصفات المعتمدة وبأقل التكاليف الممكنة ووفاء لما التزمت به شركة النفط سلفا بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وفقا للمتغيرات في أسعار الصرف محليا وأسعار البورصة عالميا ونظرا لانخفاض سعر صرف الدولار فإن الشركة تعلن عن تخفيض سعر بيع مادتي البنزين والديزل".

وأدانت الشركة بشدة ما تقوم به قوى تحالف العدوان من حجز لسفن المشتقات النفطية بهدف عدم استقرار الوضع التمويني وكذا عدم استفادة الشركة من انخفاض أسعار البورصة عالميا في تخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية من خلال قيمة تلك السفن التي يتم شحنها مؤخرا بأسعار بورصة منخفضة.

وأشارت الشركة إلى أن استمرار حجز السفن دون أي مبرر منطقي ليس له أي هدف سوى تحمل تلك السفن أعباء وتكاليف كبيرة تتمثل في غرامات التأخير (الديمرج) كجزء من الحرب الاقتصادية التي تستهدف الشعب اليمني.

وأكدت الشركة أنه وفي حال دخول السفن التي يتم شحنها مؤخرا بأسعار منخفضة فإن الشركة ستقوم أيضا بإعادة النظر وتخفيض أسعار المشتقات النفطية إلى أقل حد ممكن.

كما أكدت أنها ستقوم بمتابعة كافة المتغيرات في التكاليف الفعلية للمشتقات النفطية وأسعار الصرف وأسعار البورصة عالميا وتحريك أسعار البيع للمواد البترولية بشكل دوري وفقا لتلك المتغيرات وبأقل التكاليف الممكنة.








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