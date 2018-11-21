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المؤتمر نت - قالت هيئة إنقاذ الطفولة اليوم الأربعاء إن ما يقدر بنحو 85 ألف طفل تحت سن الخامسة ربما لقوا حتفهم جراء الجوع الشديد في اليمن

منظمة إنسانية: الجوع قتل 85 ألف طفل يمني
الأربعاء, 21-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
منظمة إنسانية: الجوع قتل 85 ألف طفل يمني
قالت هيئة إنقاذ الطفولة يوم الأربعاء إن ما يقدر بنحو 85 ألف طفل تحت سن الخامسة ربما لقوا حتفهم جراء الجوع الشديد في اليمن خلال ثلاث سنوات من الحرب.

وأضافت أن تقديرات متحفظة تستند إلى بيانات للأمم المتحدة تشير إلى أن 84700 طفل تقريبا يعانون من سوء التغذية الحاد ربما ماتوا في الفترة بين أبريل نيسان 2015 وأكتوبر تشرين الأول 2018.

وقالت في بيان ”نشعر بالفزع من أن نحو 85 ألف طفل في اليمن ربما توفوا بسبب عواقب الجوع الشديد منذ بدء الحرب. مقابل كل طفل تقتله القنابل والرصاص، يموت العشرات من الجوع والمرض وكل هذا يمكن الوقاية منه“ حسب وكالة رويترز.

وتقول أحدث أرقام متاحة من الأمم المتحدة بشأن عدد قتلى الحرب والتي ترجع إلى عام 2016 إن أكثر من عشرة آلاف شخص لقوا حتفهم.

ويواجه نحو 14 مليون يمني خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.








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