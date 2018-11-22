الخميس, 22-نوفمبر-2018 الساعة: 05:05 م - آخر تحديث: 04:25 م (25: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت النظام السعودي إلى وقف عدوانه على اليمن

هانت يدعو إلى وقف العدوان السعودي على اليمن
الخميس, 22-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
هانت يدعو إلى وقف العدوان السعودي على اليمن
دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت النظام السعودي إلى وقف عدوانه على اليمن.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن هانت قوله امس خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني: “إن جزءاً من طول وقت المأساة اليمنية يعود إلى الفشل السعودي المتكرر في عملية إدارة الأزمة”.

وكانت بريطانيا تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن أول أمس حول هدنة إنسانية فورية في الحديدة.

ويشن النظام السعودي عدواناً مستمراً على اليمن منذ مارس عام 2015 تسبب بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ودمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن ولا سيما الصحية منها إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا وسط دعوات دولية ومناشدات كثرت مؤخراً حول ضرورة وقف هذا العدوان حتى من قبل حلفاء النظام السعودي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: قرعة آسيا تسفر عن مواجهات عربية نارية
اقتصاد: الذهب يتماسك مع تراجع الدولار
فنون ومنوعات: حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي الشيخ مجاهد النجار بوفاة والده
أخبار: خسائر فادحة يتكبدها الغزاة والمرتزقة في الحديدة
رياضة: فرنسا تستعيد نغمة الانتصارات
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار
أخبار: الجيش واللجان يحافظون على تقدمهم في تعز
أخبار: وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث
أخبار: مؤتمر ساحل حضرموت ينعي الدكتور صالح باصرة
أخبار: المبعوث الأممي يصل صنعاء
أخبار: خسائر في صفوف الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية
أخبار: العدوان السعودي يستهدف 4 محافظات بـ27 غارة
أخبار: مصرع قيادي مرتزق ومرافقيه بكمين في مأرب
رياضة: المنتخب الوطني يخسر من نظيره الاماراتي
أخبار: العدوان يستهدف سد مياه بالبيضاء ومناطق بحجة
أخبار: مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة في الحدود
رياضة: برشلونة يستعيد كوتينيو قبل مواجهة أتلتيكو
رياضة: بايرن ميونيخ يحقق إيرادات قياسية
أخبار: "الصحة العالمية": ثلاثة أرباع أطفال اليمن بحاجة للمساعدة
أخبار: صرعى من المرتزقة بنيران الجيش في تعز والجوف
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل الدكتور صالح باصرة
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في الحديدة
اقتصاد: الذهب يستقر وسط تداولات هزيلة
أخبار: خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018