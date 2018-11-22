المؤتمرنت -

هانت يدعو إلى وقف العدوان السعودي على اليمن

دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت النظام السعودي إلى وقف عدوانه على اليمن.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن هانت قوله امس خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني: “إن جزءاً من طول وقت المأساة اليمنية يعود إلى الفشل السعودي المتكرر في عملية إدارة الأزمة”.



وكانت بريطانيا تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن أول أمس حول هدنة إنسانية فورية في الحديدة.



ويشن النظام السعودي عدواناً مستمراً على اليمن منذ مارس عام 2015 تسبب بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ودمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن ولا سيما الصحية منها إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا وسط دعوات دولية ومناشدات كثرت مؤخراً حول ضرورة وقف هذا العدوان حتى من قبل حلفاء النظام السعودي.

