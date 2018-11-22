المؤتمرنت -

البرلمان يشارك "إلكترونيا" في انعقاد حقوقي لمنتدى الأمم المتحدة

يشارك مجلس النواب في الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون المنعقدة في جنيف بسويسرا يومي 22 و23 نوفمبر الجاري برئاسة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ.



وسيلقي رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس خالد مجود الصعدي، غدا كلمة المجلس عبر وسائل التواصل عن بعد، حول "تحسين مشاركة البرلمانات في الآليات الدولية لحقوق الإنسان".



وقد تم إضافة كلمة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ضمن أدبيات وأوراق الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.



حيث تتناول الدورة موضوع دور البرلمانات في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون باعتبار البرلمانات الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا الجانب باعتبارها الهيئات المختصة بسن التشريعات، ومراقبة السلطة التنفيذية وتمثيل الشعوب.



كما ستناقش دور البرلمانات في مواجهة التحديات العالمية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بما في ذلك التحديات التي تؤثر على المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والمشاكل التي تطرحها الهجرة الجماعية والتحديات التي تعترض سبيل التنمية المستدامة.



وتركز مناقشات الدورة على مسؤولية البرلمانات في التصدي للاعتداءات التي تستهدف الديمقراطية وسيادة القانون، وعن حماية المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، وعن معالجة تقلُص الحيز المتاح للمجتمع المدني.



يذكر أن مجلس النواب كان قد تلقى دعوة للمشاركة في هذه الدورة بوفد برلماني إلا أن ظروف العدوان والحصار حالت دون سفر الوفد للمشاركة.