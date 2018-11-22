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المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي تعز ولحج

مصرع عشرات المرتزقة وتدمير آليتين في تعز ولحج
الخميس, 22-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
مصرع عشرات المرتزقة وتدمير آليتين في تعز ولحج
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي تعز ولحج.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا زحفا للمرتزقة في حيفان، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم إحراق مدرعة بعد إعطابها من قبل وحدة الهندسة وتدمير طقم للمرتزقة بعبوات ناسفة.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بكسر زحفين لهم باتجاه مواقع الجيش واللجان في جبهتي القبيطة وكرش محافظة لحج.








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