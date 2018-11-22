المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة في الحدود

قُتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدو السعودي اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات ماوراء الحدود.



وأكد مصدر عسكري كسر زحفين لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير آلية عسكرية بصاروخ موجه ومصرع من عليها.



وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت 5 صواريخ نوع زلزال1 خلال التصدي للزحفين التي ساندهما طيران العدوان دون إحراز أي تقدم.



وأفاد المصدر بأن دفاعات الجيش اليمني واللجان أسقطت طائرة استطلاع لتحالف العدوان غرب مجازة بعسير.



وأوضح المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحف واسع للمرتزقة قبالة جبل قيس بجيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الزحف استمر عدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي، حيث شن 10 غارات دون تحقيق أي تقدم.



وذكر المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا كمينا نوعيا على مجموعة من المرتزقة وآليتهم في الأجاشر قبالة نجران ومصرعهم بالكامل.