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9 غارات لطيران العدوان على حجة
الخميس, 22-نوفمبر-2018
المؤتمرنت
-
9 غارات لطيران العدوان على حجة
شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 9 غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية حرض.
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