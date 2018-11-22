المؤتمرنت -

9 غارات لطيران العدوان على حجة

شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 9 غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية حرض.