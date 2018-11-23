المؤتمرنت -

العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات

استهدفت سلسلة غارات جوية وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي الممتلكات العامة والخاصة في محافظات الحديدة، صعدة وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مدينة الشباب بشارع الـ90 في مدينة الحديدة، واستهدف بـ 14 غارة مديرية حرض في محافظة حجة خمس غارت منها على منطقة الشعاب.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية مجز وأربع غارات على منطقة آل حباجر بمديرية سحار في محافظة صعدة، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي مزارع وممتلكات المواطنين في مديريتي باقم و رازح.