المؤتمرنت -

قوات الجيش واللجان تحقق مزيداً من الانتصارات

حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات الداخلية ونجران وجيزان وعسير خلال الـ24 ساعات الماضية.



وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً على تجمعات الغزاة والمرتزقة أسفل نقيل فرضة نهم بطائرة قاصف1.



وأشار المصدر إلى إسقاط طائرة بلا طيار مقاتلة تابعة لقوى العدوان جنوب الجبلية في مديرية التحيتا بالساحل الغربي وطيران العدوان شن سلسلة غارات على حطامها بعد إسقاطها.



ودمرت وحدة الهندسة العسكرية في كمين محكم آليتين عسكريتين للمرتزقة ومصرع وإصابة من عليهن غرب التحيتا ، ونفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملية عسكرية عقب الكمين على تجمعات المرتزقة في المنطقة نفسها خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع جنديين في الساحل الغربي بنيران الجيش واللجان الشعبية هما صالح محمد حجر السرحاني البلوي وعبدالرحمن عماش ابوشامة البلوي.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا خمسة زحوفات متزامنة ومكثفة للمرتزقة في القبيطة بمحافظة لحج ومصرع وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من المدرعات والآليات.



ولفت المصدر إلى تطهير واستعادة عدد من المواقع حاول العدو السيطرة عليها خلال الزحوفات بعمليات نوعية خاطفة.



وفي محافظة تعز كسر الجيش واللجان زحفاً للمرتزقة بمديرية حيفان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإحراق مدرعة بعد إعطابها من قبل وحدة الهندسة ، كما تم تدمير آلية أخرى.



وقال المصدر إن وحدة الهندسية نفذت كميناً في مجموعة من المرتزقة غرب مثلث عاهم بـمديرية حرض وسقوط قتلى وجرحى منهم.



وأكد المصدر إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان غرب مجازة في عسير، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الغزاة والمرتزقة خلال كسر زحفين قبالة منفذ علب وتدمير آلية عسكرية بصاروخ موجه وإطلاق 5 صواريخ نوع زلزال1 خلال الزحفين اللذين استمرا عدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي دون أي تقدم.



وفي جيزان كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً للمرتزقة قبالة جبل قيس استمر عدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي الذي شن 10 غارات دون تحقيق أي تقدم، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم.



كما أشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة قبالة السديس في نجران محققة إصابات مباشرة، ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم في كمين نوعي استهدفهم وآليتهم في الأجاشر.