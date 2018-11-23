المؤتمرنت -

خطباء المساجد يدعون لإنجاح حملة شلل الأطفال

دعا خطباء المساجد إلى التعاون لإنجاح الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال التي ستنطلق الاثنين القادم بأمانة العاصمة والمحافظات.



وحثوا في خطبتي الجمعة، الآباء والأمهات على تطعيم أطفالهم خلال الحملة التي تستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة، بمن فيهم من لم يحصنوا مسبقاً ضد هذا الداء والمواليد حديثاً.



وأكدوا على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والحرص على تطعيم الأطفال ووقايتهم من الأمراض القاتلة.. مشيرين إلى أن الإهمال والتفريط في تطعيم الأطفال هو تفريط في الأمانة.



وحث الخطباء قيادات وأعضاء المجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والآباء والأمهات إلى التعاون مع فرق التحصين لإنجاح الحملة وحماية الأطفال من هذا المرض الفتاك.



كما دعوا أبناء المجتمع إلى التعاون من أجل وقاية الأطفال من الأمراض القاتلة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. مؤكدين أن الوقاية خير من العلاج.