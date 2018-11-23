المؤتمرنت -

خسائر فادحة يتكبدها المرتزقة في تعز ولحج

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليوم، مرتزقة العدو السعودي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في صد محاولات زحوفات لهم في محافظتي تعز ولحج.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف للمرتزقة في الكدحة، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف لمرتزقة العدو في جبهة حيفان استمر قرابة تسع ساعات.. مؤكدا مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وإعطاب مدرعة خلال كسر الزحف.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدو في كسر زحف لهم في الحوامرة بالقبيطة بمحافظة لحج، استمر أكثر من تسع ساعات.





