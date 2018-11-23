المؤتمرنت -

ابوراس يُعزي الدكتور حفظ الله الأحمدي بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور حفظ الله يحيى الأحمدي، نائب رئيس دائرة الإدارة والخدمات بالأمانة العامة للمؤتمر، في وفاة والده الشيخ يحيى الأحمدي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى القيادي المؤتمري الدكتور حفظ الله يحيى الأحمدي، وإخوانه، وكافة آل الأحمدي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون