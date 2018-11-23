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المؤتمر نت - وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف تحمل على متنها لقاحات خاصة للأطفال

وصول طائرة لقاحات لليونيسيف إلى صنعاء
الجمعة, 23-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
وصول طائرة لقاحات لليونيسيف إلى صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف تحمل على متنها لقاحات خاصة للأطفال.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه أحمد العقاري أن الشحنة المقدمة من اليونيسف تشمل لقاحات التحصين الروتيني للأطفال المستهدفين ما دون العام.

وأشار إلى أن الشحنة شملت مليون و355 الف و800 جرعة من لقاح المكورات الرئوية و352 الف و500 جرعة من لقاح الروتا، وخمسة ملايين و838 الف جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الالمانية خاصة بحملة الحصبة التي ستنفذها وزارة الصحة للأطفال من سن تسعة شهور وحتى 15 سنة.








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