المؤتمرنت -

وحدة القناصة تواصل معركتها ضد الغزاة والمرتزقة

نفذت وحدة القناصة بالجيش اليمني واللجان الشعبية 638 عملية قنص استهدفت الغزاة والمرتزقة وآلياتهم في مختلف الجبهات خلال الأسبوعين الماضيين.



وأكد مصدر في وحدة القناصة مصرع وإصابة 599 مرتزقا و14 جندي وضابط سعودي وتسعة مرتزقة سودانيين بعمليات القنص في مختلف الجبهات خلال الفترة نفسها.



وأشار المصدر إلى أن الوحدة أعطبت ستة أطقم و10 رشاشات للمرتزقة خلال الأسبوعين الماضيين.



وذكر المصدر أنه تم استهداف 258 غازي ومرتزق بينهم 14 سعودي وأربعة سودانيين وإعطاب ستة معدلات في المنطقة الشمالية، و198 مرتزق وكذا طقم في المنطقة الشرقية.



وأوضح المصدر أن الوحدة استهدفت في المنطقة الوسطى 146 مرتزقا بينهم اثنين سودانيين وإعطاب أربعة أطقم، وفي المنطقة الغربية 26 مرتزقا بينهم ثلاثة سودانيين وإعطاب طقم وثلاثة معدلات.