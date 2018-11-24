المؤتمرنت -

خسائر متواصلة في عديد وعتاد الغزاة والمرتزقة

كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الغزاة والمرتزقة خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة في منطقة كيلو 16 بالساحل الغربي وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد العسكري.



وفي الكيلو 16 أيضاً لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير، وتم إعطاب مدرعة لهم بقصف مدفعي.



كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة أثناء محاولتهم التسلل في الجبلية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة غرب التحيتا وإعطاب آلية مزودة بمدفع رشاش ما أدى الى مصرع وإصابة العشرات منهم.



وأشار المصدر على كسر زحف للمرتزقة في الحوامرة بـالقبيطة في محافظة لحج أستمر أكثر من تسع ساعات وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وفرار من تبقى منهم.



وفي محافظة تعز تم كسر زحف للمرتزقة في جبهة حيفان استمر قرابة تسع ساعات نتج عنه مصرع وإصابة عدد منهم وإعطاب مدرعة، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال كسر زحف لهم في الكدحة بالمحافظة نفسها.



وذكر المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حيران بمحافظة حجة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعيا استهدفت تجمعات للمرتزقة في الأجاشر بقطاع نجران محققاً إصابات مباشرة، وتم كسر زحف للجنود السعوديين والمرتزقة على الشرفة أستمر لأكثر من ثمان ساعات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وبالقطاع نفسه تم كسر زحف للمرتزقة غرب السديس أستمر اكثر من خمس ساعات وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم، وتم كسر زحف للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم، وقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بالمنطقة نفسها.



وحسب المصدر أطلقت القوة الصاروخية ثلاثة صواريخ من نوع زلزال 1 على تجمعات للمرتزقة قبالة الدود بجيزان محققة إصابات مباشرة، وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بالمنطقة نفسها، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شرق جحفان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم قنص أربعة مرتزقة قبالة جبل قيس.



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً مكثفاً للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير ومسنوداً بغطاء صاروخي ومدفعي مكثف وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وتم إفشال محاولتي تسلل للمرتزقة غرب مجازه وقبالة منفذ علب مسنودتين بالطيران الحربي والاستطلاعي، فيما استهدفت عدد من قذائف المدفعية وصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وغرب مجازة.

