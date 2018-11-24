المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ يحيى ناصر الطواف

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ يحيى ناصر الطواف، أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية بمديرية أفلح الشام، محافظة حجة.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ ناصر يحيى ناصر الطواف، وإخوانه، وكافة آل الطواف، بمحافظة حجة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون