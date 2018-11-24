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صعدة .. طيران العدوان يشن 18 غارة على 3 مديريات

شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على ثلاث مديريات بمحافظة صعدة واستهدف قصف صاروخي ومدفعي المديريات الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن الطيران المعادي شن 15 غارة على قهرة النص في مديرية سحار وغارتين على منطقة شعبان بمديرية رازح، واستهدف بغارة جبل المفتاح بمديرية حيدان.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة بمديريتي الظاهر ومنبه ومنازل ومزارع المواطنين في مديريتي باقم وشدا.

