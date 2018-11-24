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أخبار
العواضي يواسي آل باصرّة
السبت, 24-نوفمبر-2018
المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور/ صالح على باصرة، جاء فيه المؤتمرنت -
العواضي يواسي آل باصرّة
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور/ صالح على باصرة، جاء فيها :

الاخ العزير / شادي صالح باصرة وجميع إخوانه وكافة آل باصرة الأعزاء

بآسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الدكتور / صالح علي باصرة الذي وافاه الأجل في العاصمة الأردنية عمان حيث كان يتلقى العلاج هناك نتيجة مرض عضال ألَمّ به.

وبرحيله فقد خسرت اليمن إنساناً شريفاً نزيهاً مناضلاً محباً للوطن، واستاذاً جامعياً واكاديميا ضليعاً بالمعرفة الغزيرة، وخسارة جسيمة للثقافة اليمنية وللبحث العلمي؛ خاصة في مجال التاريخ،

كما كان مثالاً للوطني المخلص ورجل الدولة الكفؤ في كافة المناصب التنفيذية والأنشطة الاجتماعية التي شغلها خلال فترة حياته.

وإننا إذا نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل الذي آلمنا كما آلمكم لا يسعنا أمام قضاء الله وقدره إلا أن نعرب لكم ولكافة آل باصرة بحضرموت عن خالص عزائنا وعميق مواساتنا، سائلين المولى سبحانه ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان في مصابكم ،" إنا لله وإنا اليه راجعون".

أخوكم/ ياسر أحمد العواضي
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام








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