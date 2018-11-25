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المؤتمر نت - استشهد 4 مواطنين وأصيب 5 آخرون بغارة شنها طيران العدوان السعودي فجر اليوم على مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

حجة .. استشهاد وإصابة 10 في قصف للعدوان على محطة وقود
الأحد, 25-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
حجة .. استشهاد وإصابة 10 في قصف للعدوان على محطة وقود
استشهد 4 مواطنين وأصيب 5 آخرون بغارة شنها طيران العدوان السعودي فجر اليوم على مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة ان طيران العدوان استهدف محطة وقود تابعة لعبده الخميسي في مدخل سوق الهيجة بالمديرية ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة أخرى سيارة مواطن جوار منزله في منطقة الغزاوة بالمديرية ما أدى إلى إصابة شخص








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